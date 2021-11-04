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Украина
4 ноября 21, 10:46
Суд признал незаконной процедуру национализации ПриватБанка
ПриватБанк
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Компания Реватис, которая обратилась в суд, входит в группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительным договоры о приобретении и купле-продаже акций ПриватБанка по иску ООО Реватис.Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на судебный реестр.

Отмечается, что компания Реватис входит в группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время "антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Как сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ О системе гарантирования вкладов физических лиц, которым четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (государству).

Источник: https://korrespondent.net/
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