Суд признал незаконной процедуру национализации ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительным договоры о приобретении и купле-продаже акций ПриватБанка по иску ООО Реватис.Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на судебный реестр.





Отмечается, что компания Реватис входит в группу Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время "антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.





Как сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ О системе гарантирования вкладов физических лиц, которым четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (государству).



