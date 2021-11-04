Ротации в Кабмине: Зеленский посетит заседание парламента

Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 ноября, примет участие в заседании Верховной Рады. Об этом информировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.





"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде", - говорится в сообщении.





Как известно, сегодня украинский парламент планирует рассмотреть ряд кадровых назначений в Кабинете министров Украины.





Напомним, накануне Верховная Рада уволила пятерых членов правительства: министра экологии Романа Абрамовского, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра экономики Алексея Любченко, главу Минстратегпрома Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.





После этого фракция Слуга народа на правах коалиции направила правительству предложения о внесении на вакантные должности в Кабмине трех кандидатов.



