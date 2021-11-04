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Новости
Украина
4 ноября 21, 10:56
Ротации в Кабмине: Зеленский посетит заседание парламента
Владимир Зеленский
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Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть ряд кадровых назначений в правительстве Украины.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 4 ноября, примет участие в заседании Верховной Рады. Об этом информировал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Завтра ждем президента в 10:00 в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня украинский парламент планирует рассмотреть ряд кадровых назначений в Кабинете министров Украины.

Напомним, накануне Верховная Рада уволила пятерых членов правительства: министра экологии Романа Абрамовского, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра экономики Алексея Любченко, главу Минстратегпрома Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

После этого фракция Слуга народа на правах коалиции направила правительству предложения о внесении на вакантные должности в Кабмине трех кандидатов.

Источник: https://korrespondent.net/
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