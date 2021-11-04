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Новости
Украина
4 ноября 21, 11:02
На Прикарпатье вводят ограничения для отдыхающих
Прикарпатье
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Желающим отдохнуть придется предъявить сертификат о COVID-вакцинации, ПЦР-тест либо справку о перенесенной болезни.
В Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне карантина, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в среду, 3 ноября, приняла решение с пятницы усилить коронавирусные ограничения. Об этом сообщило местное издание Kurs.

Отмечается, что новые меры по борьбе с COVID-19 касаются курортных и рекреационных комплексов: комиссия обязала их руководителей не принимать отдыхающих без зеленых сертификатов о вакцинации либо отрицательного результата теста на инфекцию, сделанного не более чем за 72 часа, либо справки о выздоровлении от COVID.

Информацию о новых ограничениях необходимо разместить на сайтах комплексов отдыха, подчеркнули в комиссии.

Кроме того, правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением на территории Ивано-Франковской области установленных ограничительных противоэпидемических мер.

Источник: https://korrespondent.net/
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