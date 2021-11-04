На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, один военный был ранен. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что из шести нарушений режима прекращения огня, два были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана домедицинская помощь, произведена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке штаба.
Там также сообщили, что противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Лобачево.
Вблизи Южного сепаратисты дважды обстреляли позиции ООС, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120-мм.
Недалеко от Новоалександровки зафиксирован обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-3 противник вел огонь из минометов калибра 82-мм.
В районе Новозвонки наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
По состоянию на 7.00, 4 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.