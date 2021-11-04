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Украина
4 ноября 21, 11:14
В Украине рекордное число случаев COVID
COVID-19
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За сутки подтвердилось 27 377 случаев заболевания - впервые с начала пандемии. Умерло 699 человек.
В Украине впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. При этом скончалось почти 700 человек. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика за сутки:

Новых случаев - 27 377.
Смертей - 699.
Госпитализаций - 5472.
Выздоровлений - 12 464.

Протестировали за сутки:

методом ПЦР - 72 918,
методом ИФА - 22 294,
экспресс-тестами - 60 193.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 787, медработников - 426.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 006 463 лица;
выздоровел - 2 479 138 человек;
летальных случаев - 70 146;
проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
 
Киев – 1836 случаев;
Винницкая область – 672 случая;
Волынская область – 674 случая;
Днепропетровская область – 2254 случая;
Донецкая область – 1390 случаев;
Житомирская область – 1559 случаев;
Закарпатская область – 421 случай;
Запорожская область – 1350 случаев;
Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
Киевская область – 967 случаев;
Кировоградская область – 212 случаев;
Луганская область – 759 случаев;
Львовская область – 1400 случаев;
Николаевская область – 733 случая;
Одесская область – 1899 случаев;
Полтавская область – 1197 случаев;
Ровенская область – 1041 случай;
Сумская область – 1543 случая;
Тернопольская область – 523 случая;
Харьковская область – 1656 случаев;
Херсонская область – 613 случаев;
Хмельницкая область – 1113 случаев;
Черкасская область – 775 случаев;
Черновицкая область – 694 случая;
Черниговская область – 882 случая.

Напомним, накануне в Украине было 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей.

Источник: https://korrespondent.net/
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