В Украине рекордное число случаев COVID

В Украине впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. При этом скончалось почти 700 человек. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.





Статистика за сутки:





Новых случаев - 27 377.

Смертей - 699.

Госпитализаций - 5472.

Выздоровлений - 12 464.





Протестировали за сутки:





методом ПЦР - 72 918,

методом ИФА - 22 294,

экспресс-тестами - 60 193.





Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1 787, медработников - 426.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 3 006 463 лица;

выздоровел - 2 479 138 человек;

летальных случаев - 70 146;

проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.





Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2254 случая;

Донецкая область – 1390 случаев;

Житомирская область – 1559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1899 случаев;

Полтавская область – 1197 случаев;

Ровенская область – 1041 случай;

Сумская область – 1543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.





Напомним, накануне в Украине было 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей.



