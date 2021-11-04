За сутки от COVID привили 300 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 299 272 человека. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в четверг, 4 ноября.
Первую дозу вакцины получили 212 968 человек, а вторую – 86 304. Накануне в стране работали 1 082 мобильные бригады, 3 254 пункта прививки и 421 центр вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 134 768. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 131 489 и AstraZeneca – 33 015. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.
Также указано, что на прошлой неделе 93,2% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев – 7088
Винницкая область – 3098
Волынская – 1881
Днепропетровская – 10525
Донецкая – 3753
Житомирская – 2202
Закарпатская – 1809
Запорожская – 4504
Ивано-Франковская – 2297
Киевская – 3757
Кировоградская – 1692
Луганская – 1608
Львовская – 5567
Николаевская – 2129
Одесская – 6525
Полтавская – 3277
Ровенская – 2406
Сумская – 3505
Тернопольская – 1399
Харьковская – 5635
Херсонская – 3017
Хмельницкая – 2565
Черкасская – 2265
Черновицкая – 1544
Черниговская – 2252
Накануне стало известно, что Украина получит более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки препарата производства американской компании Moderna ожидаются уже на этой неделе. При этом в стране сейчас имеется около 7,5 млн доз вакцин против коронавируса.