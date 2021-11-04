За сутки от COVID привили 300 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 299 272 человека. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в четверг, 4 ноября.





Первую дозу вакцины получили 212 968 человек, а вторую – 86 304. Накануне в стране работали 1 082 мобильные бригады, 3 254 пункта прививки и 421 центр вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 134 768. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 131 489 и AstraZeneca – 33 015. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 578 609 прививок.





Также указано, что на прошлой неделе 93,2% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев – 7088

Винницкая область – 3098

Волынская – 1881

Днепропетровская – 10525

Донецкая – 3753

Житомирская – 2202

Закарпатская – 1809

Запорожская – 4504

Ивано-Франковская – 2297

Киевская – 3757

Кировоградская – 1692

Луганская – 1608

Львовская – 5567

Николаевская – 2129

Одесская – 6525

Полтавская – 3277

Ровенская – 2406

Сумская – 3505

Тернопольская – 1399

Харьковская – 5635

Херсонская – 3017

Хмельницкая – 2565

Черкасская – 2265

Черновицкая – 1544

Черниговская – 2252





Накануне стало известно, что Украина получит более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Поставки препарата производства американской компании Moderna ожидаются уже на этой неделе. При этом в стране сейчас имеется около 7,5 млн доз вакцин против коронавируса.



