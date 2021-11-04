Украина обязуется отказаться от угля за 20 лет

На климатической саммите COP26 в Глазго более 40 стран заключили соглашение об отказе от угля, пишет The Guardian.





Отмечается, что крупные страны-потребители угля, в том числе Канада, Польша, Украина и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии.





Некоторые страны намерены сделать это в 2030-х годах, а меньшие – в 2040-х.





По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из самых больших причин выбросов парниковых газов.





"Сегодняшний день знаменует веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", - заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.



