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Новости
Украина
4 ноября 21, 12:11
Украина обязуется отказаться от угля за 20 лет
уголь
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Украина поддержала соглашение об отказе от использования угля, достигнутое на климатическом саммите.
На климатической саммите COP26 в Глазго более 40 стран заключили соглашение об отказе от угля, пишет The Guardian.

Отмечается, что крупные страны-потребители угля, в том числе Канада, Польша, Украина и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии.

Некоторые страны намерены сделать это в 2030-х годах, а меньшие – в 2040-х.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из самых больших причин выбросов парниковых газов.

"Сегодняшний день знаменует веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", - заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг. 

Источник: https://korrespondent.net/
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