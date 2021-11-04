Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 4 ноября.





Согласно обнародованному на сайте парламента распоряжению, это заседание начнется сразу же после очередного. При этом в четверг парламент работает в пленарном режиме до 15:00.





Указано, что спикер парламента созывает внеочередное заседание по требованию 155 народных депутатов. В повестке дня всего один вопрос – нардепы рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).





Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Верховной Рады, на котором планируется рассмотреть ряд кадровых назначений в Кабинете министров.





Накануне Верховная Рада уволила пятерых членов правительства: министра экологии Романа Абрамовского, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра экономики Алексея Любченко, главу Минстратегпрома Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.





После этого фракция Слуга народа на правах коалиции направила правительству предложения о внесении на вакантные должности в Кабмине трех кандидатов.



