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Украина
4 ноября 21, 12:14
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Верховная Рада
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Спикер парламента Руслан Стефанчук созвал внеочередное заседание по требованию 155 народных депутатов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 4 ноября.

Согласно обнародованному на сайте парламента распоряжению, это заседание начнется сразу же после очередного. При этом в четверг парламент работает в пленарном режиме до 15:00.

Указано, что спикер парламента созывает внеочередное заседание по требованию 155 народных депутатов. В повестке дня всего один вопрос – нардепы рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский примет участие в заседании Верховной Рады, на котором планируется рассмотреть ряд кадровых назначений в Кабинете министров.

Накануне Верховная Рада уволила пятерых членов правительства: министра экологии Романа Абрамовского, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра экономики Алексея Любченко, главу Минстратегпрома Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

После этого фракция Слуга народа на правах коалиции направила правительству предложения о внесении на вакантные должности в Кабмине трех кандидатов.

Источник: https://korrespondent.net/
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