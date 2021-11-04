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Новости
Украина
4 ноября 21, 12:16
Названа дата заседания Комиссии Украина-США
Кулеба
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Заседание комиссии состоится на следующей неделе в Вашингтоне при участии Кулебы и Блинкена.
Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сказал министр.

Он отметил, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США. Будет подписана хартия.

"Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе", - отметил министр.

В частности, комиссия обсудит вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбе с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

"2021 год стал новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу над укреплением стратегического партнерства”, - сказал Кулеба.

Источник: https://korrespondent.net/
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