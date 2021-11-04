Названа дата заседания Комиссии Украина-США

Заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США состоится 10 ноября. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.





"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", - сказал министр.





Он отметил, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США. Будет подписана хартия.





"Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе", - отметил министр.





В частности, комиссия обсудит вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбе с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.





"2021 год стал новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу над укреплением стратегического партнерства”, - сказал Кулеба.



