Войск России у границы нет - Госпогранслужба

Пограничники не зафиксировали присутствия российских войск у границ Украины. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина в четверг, 4 ноября.





По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.





Ранее несколько американских изданий написали о передвижении российских войск у границ Украины и опубликовали спутниковые снимки скоплений военной техники РФ.





В Минобороны Украины опровергли информацию СМИ о том, что Россия снова увеличивает военную группировку у границ с Украиной.





В России публикации назвали фейк-кампанией.



