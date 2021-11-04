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Новости
Украина
4 ноября 21, 12:19
Войск России у границы нет - Госпогранслужба
Госпогранслужба
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Пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника вблизи украинской границы.
Пограничники не зафиксировали присутствия российских войск у границ Украины. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, пишет РБК-Украина в четверг, 4 ноября.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

Ранее несколько американских изданий написали о передвижении российских войск у границ Украины и опубликовали спутниковые снимки скоплений военной техники РФ.

В Минобороны Украины опровергли информацию СМИ о том, что Россия снова увеличивает военную группировку у границ с Украиной.

В России публикации назвали фейк-кампанией.

Источник: https://korrespondent.net/
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