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Новости
Украина
5 ноября 21, 10:43
Волынь может перейти в красную зону уже на выходных
COVID-19
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В области растет заболеваемость COVID-19, а также число госпитализаций больных коронавирусом.
Волынская область может перейти в красную зону карантина из-за всплеска заболеваемости и числа госпитализаций.

По словам санврача области Натальи Янко, решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься госкомиссией уже завтра. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения красной зоны является достаточно высокой.

Отметим, что в красной зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. При этом в отличие от оранжевой зоны, в красной зоне работники обязаны иметь зеленый сертификат, то есть быть полностью иммунизированы.

В то же время заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если посетители не привиты, заведение может быть заполнено не более чем на половину.

Источник: https://korrespondent.net/
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