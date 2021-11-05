Волынь может перейти в красную зону уже на выходных

Волынская область может перейти в красную зону карантина из-за всплеска заболеваемости и числа госпитализаций.





По словам санврача области Натальи Янко, решение о том, что Волынь попадет в "красную" зону будет приниматься госкомиссией уже завтра. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, вероятность введения красной зоны является достаточно высокой.





Отметим, что в красной зоне заведения могут работать, если персонал вакцинирован на 100%. При этом в отличие от оранжевой зоны, в красной зоне работники обязаны иметь зеленый сертификат, то есть быть полностью иммунизированы.





В то же время заведения могут быть заполнены на 100% при соблюдении санитарно-гигиенических правил. Если посетители не привиты, заведение может быть заполнено не более чем на половину.



