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Новости
Украина
5 ноября 21, 10:47
В Украине испытают таблетки от COVID-19
таблетки
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Новое лекарство будут тестировать на взрослых, которые проживают вместе с больными с коронавирусом.
Министерство здравоохранения разрешило испытать в Украине препараты против коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и Merck. Об этом в четверг, 4 ноября, говорится в соответствующем приказе Минздрава.

Речь идет о препарате от коронавируса Ритонавир производства Pfizer в таблетках по 150 мг. Лекарство будут тестировать на тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Таблетки MK4482-013 Молнупинавир производства Merck будут проходить клинические испытания на базе городской студенческой больницы Харьковского городского совета. Их будут тестировать на взрослых, проживающих с больными COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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