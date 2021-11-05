В Киевсовете проверяют сертификаты вакцинации

В Киевском городском совете от депутатов на входе в здание теперь требуют сертификат о вакцинации от коронавируса или свежий отрицательный ПЦР-тест, или же справку о выздоровлении от болезни. Об этом в четверг, 4 ноября, говорится на Официальном сайте Виталия Кличко.





Он подчеркнул, что такие меры начали действовать в учреждении с 4 ноября.





"Без перечисленных документов попасть в сессионный зал будет невозможно", - сказал Кличко во время заседения Киевсовета.





Строгие ограничительные меры Кличко объяснил пребыванием Киева в красной карантинной зоне.





"Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений красной зоны. И должны неукоснительно придерживаться противоэпидемических правил, по которым живут киевляне. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета - не исключение", - сказал мэр.





Он добавил, что собрание большого количества депутатов в одном зале уже является массовым мероприятием. Следовательно, наличие документов, подтверждающих безопасность человека для других, - это необходимость.





Тем временем в центре Киева прошла массовая акция антивакцинаторов. Тысяча невакцинированных митингующих без масок блокировали дороги в правительственном квартале, требуя остановить "COVID-геноцид".



