ФГИУ продает недвижимость в Чернобыле

Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает ФГИУ.





Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4 200 грн/мес должны состояться 19 ноября.





"Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля.





У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в сообщении.





В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнесу арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.



