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Новости
Украина
5 ноября 21, 10:57
ФГИУ продает недвижимость в Чернобыле
Чернобыль
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Победитель аукциона получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м2 на центральной улице Чернобыля.
Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает ФГИУ.

Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4 200 грн/мес должны состояться 19 ноября.

"Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м² на центральной улице Чернобыля.

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - говорится в сообщении.

В начале октября в Фонде государственного имущества сообщили, что предложат бизнесу арендовать на прозрачных онлайн-аукционах 35 объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: https://korrespondent.net/
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