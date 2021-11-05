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Новости
Украина
5 ноября 21, 11:25
На Донбассе за сутки девять обстрелов
Донбасс
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Половину обстрелов сепаратисты проводили из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что из девяти обстрелов четыре были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, у Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По украинским позициям в направлении Зайцево вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.

В районе Майорска наемники произвели два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новотошковского наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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