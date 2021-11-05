В Украине более 26 тысяч новых случаев COVID

В Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Минздрав Украины.





"За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.









Также за прошедшие сутки:





госпитализировано - 5 497 человек;

летальных случаев - 696;

выздоровело - 13 281 человек.





Из заболевших из минувшие сутки: дети - 1 654, медработники - 488.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 3 032 951 лицо;

выздоровело - 2 492 419 человек;

летальных случаев - 70 842;

проведено ПЦР-тестов - 14 730 826.









Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев – 1772 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 612 случаев;

Днепропетровская область – 2388 случаев;

Донецкая область – 1333 случая;

Житомирская область – 993 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 1595 случаев;

Ивано-Франковская область – 926 случаев;

Киевская область – 1072 случая;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 581 случай;

Львовская область – 1758 случаев;

Николаевская область – 769 случаев;

Одесская область – 1648 случаев;

Полтавская область – 1127 случаев;

Ровенская область – 1010 случаев;

Сумская область – 1113 случаев;

Тернопольская область – 749 случаев;

Харьковская область – 1733 случая;

Херсонская область – 647 случаев;

Хмельницкая область – 1192 случая;

Черкасская область – 718 случаев;

Черновицкая область – 577 случаев;

Черниговская область – 826 случаев.







