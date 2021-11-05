Праздники 5 ноября 2021: интересные факты, традиции, именины

В григорианском календаре 5 ноября − 309-й день 2021 года. До конца года остается 56 дней.
Какие праздники 5 ноября в Украине и мире
День военной разведки
День рассматривания старых фотографий
День рождения Останкинской телебашни
День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
Всемирный день осведомленности о проблеме цунами
Международный день менеджеров-волонтеров
Зороастрийский праздник Апам-Напата
Какие события произошли 5 ноября
1914 год - Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Францией объявила войну Османской империи.
1916 год - Королевство Польское провозглашено императорами Германии и Австро-Венгрии.
1935 год - выпущена настольная игра Монополия.
1936 год - в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.
1961 год - Эльбарусовская трагедия: 110 погибших, в том числе 106 детей.
1963 год - открыты станции Киевского метрополитена - Политехнический институт и Завод "Большевик" (теперь Шулявская).
1964 год - в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.
1971 год - открыты станции Киевского метрополитена: Святошино (ныне Святошин), Нивки и Октябрьская (сейчас Берестейская).
Кто родился 5 ноября
1934 год - украинский кинорежиссер Кира Муратова,
1938 год - французский певец Джо Дассен.
1941 год - украинский художник Борис Дроботюк.
1952 год - украинский футболист и тренер Олег Блохин.
Народные и церковные праздники
В этот день православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти - Иакова Младшего, прозванного также братом Господним. По одной версии, Иаков был двоюродным братом Христа, по другой - сыном Иосифа, родившимся еще до его обручения с Девой Марией.
При земной жизни Иисуса Яков, как и многие, не считал Христа Спасителем. В веру в него он обратился лишь после смерти и воскресения Иисуса. На седьмом десятке лет Иаков принял мученическую смерть.
Традиции и обряды
В этот день играли в пчелиные игры, суть которых сводились к подражанию пчелиным звукам и поеданию меда. Чем больше меда съест глава семьи, и чем точнее и громче будет подражать пчелиному жужжанию, тем лучше будут роиться пчелы весной, и больше меда удастся собрать.
Приметы
Если в этот день мелкий град выпадет, то с Матрены (22 ноября) зима станет.
У кого сегодня именины
Именины 5 ноября отмечают: Емельян, Николай, Владимир, Максим, Афанасий, Игнатий, Александр, Петр, Яков, Иван.