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Новости
Украина
5 ноября 21, 11:35
COVID-прививки получили более 11 млн украинцев
вакцинирование
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В четверг в стране работали 1 056 мобильных бригад, 3 186 пункта прививки и 424 центра вакцинации.
В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 270 320 человека. Это немного меньше вчерашнего показателя. При этом общее число украинцев, получивших хотя бы одну прививку, превысило 11 млн, сообщает Минздрав в пятницу, 5 ноября.

Так, вчера первую дозу вакцины получили 190 237 человек, а вторую – 79 993. В четверг в стране работали 1 056 мобильных бригад, 3 186 пункта прививки и 424 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Sinovac – 129 567. Меньше применялись вакцины производства компаний Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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