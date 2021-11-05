COVID-прививки получили более 11 млн украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию от коронавируса COVID-19 прошли 270 320 человека. Это немного меньше вчерашнего показателя. При этом общее число украинцев, получивших хотя бы одну прививку, превысило 11 млн, сообщает Минздрав в пятницу, 5 ноября.





Так, вчера первую дозу вакцины получили 190 237 человек, а вторую – 79 993. В четверг в стране работали 1 056 мобильных бригад, 3 186 пункта прививки и 424 центра вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Sinovac – 129 567. Меньше применялись вакцины производства компаний Pfizer – 107 910 и AstraZeneca – 32 843. Препарат фирмы Moderna не был задействован.





С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 848 929 прививок.



