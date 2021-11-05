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Новости
Украина
5 ноября 21, 11:54
На Волыни сфотографировали северное сияние
северное сияние
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На Земле наблюдалась мощная геомагнитная буря. Второго ноября на Солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны.
В Волынской области произошло северное сияние, природное явление сфотографировал местный метеолюбитель Андрей Гаврилюк. Об этом сообщает Meteoprog.ua.

Слабое полярное сияние розового цвета наблюдалось около полуночи в ночь на 4 ноября в городе Киверцы Волынской области.

"Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени. Из-за мощной геомагнитной бури Q индекс локально поднимался до 8. Фотографически наблюдалось минут 10-15 как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман", - рассказал Андрей Гаврилюк.

Сообщается, что в это время на Земле наблюдалась мощная геомагнитная буря. Второго ноября на Солнце произошли два интенсивных выброса плазмы в верхних слоях солнечной короны.





Источник: https://korrespondent.net/
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