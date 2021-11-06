Во Львовской области утилизируют 40 000 доз вакцины

Во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, препарат вернут на централизованные склады для утилизации. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис на брифинге, который транслировался в Facebook ОГА.

Как отметил Чемерис, вакцина AstraZeneca поступила во Львовскую область как неотложная помощь.

"Есть около 40 000 доз dfrwbys AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют", – сказал Чемерис.

По его словам, сейчас проблем с поступлением вакцин в область нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а реже всего выбирают AstraZeneca.