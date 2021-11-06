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5 ноября 21, 22:50
Во Львовской области утилизируют 40 000 доз вакцины
вакцина
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Вакцина AstraZeneca поступила во Львовскую область как неотложная помощь

Во Львовской области закончился срок годности у около 40 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, препарат вернут на централизованные склады для утилизации. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис на брифинге, который транслировался в Facebook ОГА.

Как отметил Чемерис, вакцина AstraZeneca поступила во Львовскую область как неотложная помощь.

"Есть около 40 000 доз dfrwbys AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют", – сказал Чемерис.

По его словам, сейчас проблем с поступлением вакцин в область нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а реже всего выбирают AstraZeneca.

С 8 ноября обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.
liga.net
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