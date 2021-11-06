Украина обновила рекорд по COVID-смертности

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава утром в субботу, 6 ноября.
До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 украинцев.
За пятницу госпитализировали 5 057 человек с инфекцией, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1 541 детей и 398 медработников.
Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также много смертей в Днепропетровской области – 89. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.
Больше новых случаев коронаивруса обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 1426
- Винницкая бласть – 781
- Волынская – 466
- Днепропетровская – 2616
- Донецкая – 1408
- Житомирская – 834
- Закарпатская – 345
- Запорожская – 1096
- Ивано-Франковская – 881
- Киевская – 876
- Кировоградская – 173
- Луганская – 513
- Львовская – 1465
- Николаевская – 715
- Одесская – 2177
- Полтавская – 963
- Ровенская – 1079
- Сумская – 960
- Тернопольская – 746
- Харьковская – 1535
- Херсонская – 808
- Хмельницкая – 1057
- Черкасская – 669
- Черновицкая – 511
- Черниговская – 963
Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса. Тогда скончались 696 человек.
Напомним, в ЕС готовы исключить Украину из "зеленого" списка.