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Новости
Украина
6 ноября 21, 13:50
Украина обновила рекорд по COVID-смертности
ковид
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Больше всего умерших от коронавируса за сутки в Херсонской области – 144. Также много смертей в Днепропетровской области – 89.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава утром в субботу, 6 ноября.

До этого наибольшее количество смертей за сутки фиксировалось 25 октября – тогда умерли 734 украинцев.

За пятницу госпитализировали 5 057 человек с инфекцией, выздоровело – 11 817 человек. Среди новых больных – 1 541 детей и 398 медработников.

Больше всего умерших за сутки в Херсонской области – 144. Также много смертей в Днепропетровской области – 89. В Киевской области зафиксировали 50 смертей, в Киеве – 41.

Больше новых случаев коронаивруса обнаружили в Днепропетровской (2616) и Одесской (2177) областях.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 058 014 случаев коронавируса, умерли 71 635 больных, выздоровели – 2 504 236 человек.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 1426
  • Винницкая бласть – 781
  • Волынская – 466
  • Днепропетровская – 2616
  • Донецкая – 1408
  • Житомирская – 834
  • Закарпатская – 345
  • Запорожская – 1096
  • Ивано-Франковская – 881
  • Киевская – 876
  • Кировоградская – 173
  • Луганская – 513
  • Львовская – 1465
  • Николаевская – 715
  • Одесская – 2177
  • Полтавская – 963
  • Ровенская – 1079
  • Сумская – 960
  • Тернопольская – 746
  • Харьковская – 1535
  • Херсонская – 808
  • Хмельницкая – 1057
  • Черкасская – 669
  • Черновицкая – 511
  • Черниговская – 963

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса. Тогда скончались 696 человек.

Напомним, в ЕС готовы исключить Украину из "зеленого" списка.
Korrespondent
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