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Украина
6 ноября 21, 14:20
"Дія" приостановит работу в ночь на 7 ноября. Причина
Дія
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Сформировать какие-либо документы на сайте или в приложении госуслуг будет невозможно

Мобильное приложение и веб-портал госуслуг "Дія" станут недоступными для заказа услуг и получения документов в ночь с 6 на 7 ноября. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

"Дія" будет работать еще стабильнее. "Дія" переезжает в новый датацентр для расширения мощностей. Что это значит? Все услуги в приложении и на портале "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно", — пообещали в ведомстве.

В связи с этим переездом в ночь с субботы на воскресенье с 0:00 до 7:00 заказ услуг и документов в этом сервисе будет недоступен. После этого приложение и портал должны заработать в обычном режиме.

В Минцифры призвали граждан позаботиться заранее о том, чтобы сформировать Covid-сертификат в электронном виде или получить его в виде бумажном. Напомним, что с 8 ноября он обязателен для выхода на работу чиновников и преподавателей.

"Если у вас в приложении уже есть Covid-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії", — добавили в ведомстве.

Напомним, что пользователи "Дії" уже неоднократно массово сталкивалась с неполадками в работе сервиса, в частности последний масштабный сбой произошел 2 ноября.

Отметим также, что на днях Минцифры объявило о начале бета-тестирования нового вида документов в "Дії" — сертификатов о ПЦР-тестировании на коронавирус.

О введении обещанного ранее документа для переболевших Covid-19, однако, пока не сообщалось. Тем временем в Министерстве здравоохранения заявили, что такая услуга не будет распространяться на тех, кто переболел этой инфекцией до того, как она будет введена.
Delo
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