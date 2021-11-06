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Новости
Украина
6 ноября 21, 14:22
Битва за Киев: Зеленский сделал заявление
Освобождение Киева
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Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский в день 78-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов возложил цветы в зале памяти Памятника-музея освобождения Киева, расположенном на территории Национального музея-заповедника Битва за Киев в 1943 году в селе Новые Петровцы Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 6 ноября.

"Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что только по официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров. Но согласно подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, ведь мобилизованных через полевые военкоматы часто не брали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь.

"Даже не одетые в форму и крайне плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов", – подчеркнул Зеленский.

"Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков", – добавил он.

Глава государства также пообщался с ветеранами боевых действий на востоке Украины и поручил главе Киевской областной государственной администрации Василию Володину активизировать создание на территории музея-заповедника Центра национально-патриотического воспитания.
Korrespondent
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