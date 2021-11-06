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Новости
Украина
6 ноября 21, 14:35
Ляшко рассказал о работе горнолыжных курортов в карантин
Зимние курорты
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Зимние курорты будут открыты, но доступ к ним получат только привитые от коронавируса посетители.

Этой зимой украинские горнолыжные курорты будут принимать отдыхающих только при наличии у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в пятницу, 5 ноября, пишет РБК-Украина.

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать", - уточнил глава Минздрава и призвал сограждан принимать это во внимание при планировании отдыха.

Также Ляшко предупредил, что такая мера будет действовать и для желающих воспользоваться канатной дорогой, и рассказал схему действий.

"Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат - если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано, в какой гостинице вы проживаете. И дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", - рассказал министр.

Напомним, с пятницы в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне карантина, начали действовать ограничения, касающиеся посетителей курортных и рекреационных комплексов.
Korrespondent
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