Ляшко рассказал о работе горнолыжных курортов в карантин

Этой зимой украинские горнолыжные курорты будут принимать отдыхающих только при наличии у них сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в пятницу, 5 ноября, пишет РБК-Украина.

"Мы уже прописали в уже действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать", - уточнил глава Минздрава и призвал сограждан принимать это во внимание при планировании отдыха.





Также Ляшко предупредил, что такая мера будет действовать и для желающих воспользоваться канатной дорогой, и рассказал схему действий.





"Чтобы каждый раз не приходить на канатную дорогу и не показывать COVID-сертификат - если вы поселились в гостиницу, там будет возможность получить соответствующий браслет, в котором будет указано, в какой гостинице вы проживаете. И дальше вы можете попасть с этим браслетом на эту линию", - рассказал министр.





Напомним, с пятницы в Ивано-Франковской области, которая находится в "красной" зоне карантина, начали действовать ограничения, касающиеся посетителей курортных и рекреационных комплексов.