Школьники выиграли 15 медалей на международном конкурсе

Помните вечно неработающие генераторы на школьных лабораторных работах по физике? А практические по химии, которые учителям приходилось объяснять на пальцах из-за отсутствия нужных реагентов? Сайт с виртуальной лабораторией, который придумал украинский школьник, может решить проблему недооборудования школ, а заодно сделать обучение эффективным и увлекательным.

Разработчику — киевлянину Руслану Мельнику — всего 16 лет, но за свою идею он уже получил гран-при международного конкурса компьютерных проектов Infomatrix, обойдя 37 проектов из десяти стран. К слову, не он один. В этом году украинская команда завоевала аж 15 медалей, среди которых одну платиновую (гран-при), четыре золотые, пять серебряных и пять бронзовых наград. Рассказываем о соревновании и проектах, которые показали украинские школьники.

Призер конкурса о своем проекте и награждении во время уроков



Руслан учится в Политехническом лицее КПИ. Школьник рассказал, что его хобби — создание сайтов и программирование в целом. "Вообще, у программирования есть очень много сфер развития. Лично мне больше нравится кодить, когда сразу видишь результат своих стараний, то есть front-end. Еще есть желание попробовать себя в разработке игр на ПК, приложений на телефон. Кроме этого, люблю открывать новые места, катаясь на велосипеде", — поделился финалист, добавив, что всегда рад попробовать что-нибудь новое в свободное время.

Ранее он уже участвовал в разного рода конкурсах, но больше интересовался инженерными вопросами, ему нравилась физика. "У меня был научный руководитель, у которого всегда полно идей по решению проблем с точки зрения физики, инженерии. Но скоро я начал программировать и полностью погрузился в этот мир, потому что разработки в сфере программирования были не просто теоретическими, как это обычно бывает в физике, а могли дать реальный продукт уже сейчас", — говорит Мельник.

Однажды, во время брейншторма на тему выбора нового проекта, научный руководитель пожаловался, что во время карантина студентам очень неудобно делать лабораторные работы, а иногда и невозможно. Тогда и появилась идея проекта Virtual Lab. "На тот момент я уже сообщил руководителю, что хочу пойти в сферу программирования и не хочу связываться с инженерными проектами, а он ненароком предложил мне создать виртуальную лабораторию. Мне понравилась эта идея и я стал ее развивать", — рассказывает Руслан.

О конкурсе Infomatrix он узнал от уже другого научного руководителя, учительницы информатики. Во внутренний чат группы, где постоянно присылают предложения поучаствовать во многих конкурсах, сбросили информацию и об этом. Руслан даже не задумываясь решил попробовать, хотя и ничего не знал о соревновании.

Мельник подался на номинацию Computer Programming с проектом онлайн-лаборатории. По факту это веб-сайт (его можно посмотреть по ссылке), где можно исследовать различные объекты, проходить лабораторные работы и просто с пользой проводить время. По словам школьника, основная идея проекта — с помощью геймифицированного интерфейса обучать людей практической составляющей школьных предметов, таких как физика, химия, биология или других. "Современное образование невозможно без интерактивного обучения. В то же время важнейшим в обучении является понимание практической составляющей: это то, что понадобится нам в повседневной жизни. Часто можно услышать от учеников что-то вроде: "А зачем мне это?". Эту проблему призваны решить лабораторные работы", — объясняет Руслан. Он добавляет, что далеко не каждая лаборатория может обеспечить надлежащую атмосферу и оборудование для комфортного обучения.