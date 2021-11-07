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Украина
7 ноября 21, 12:44
В Киеве горел ТЦ Интервал-Плаза
пожар
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На место выехали спасатели. СМИ сообщают, что возгорание произошло на крыше торгового центра.
В Киеве случился пожар в торговом центре Интервал-Плаза. Об этом сообщает Киев Оперативный в субботу, 6 ноября.

В ГСЧС заявили, что возгорание на улице Васильковской 143/2 возникло на крыше шестиэтажного административного здания. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

В 22:09 пожарные локализовали возгорание на площади 5 квадратных метров, а спустя пять минут огонь был потушен.

На месте работали шесть единиц техники и 25 спасателей. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Теперь правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара.

Источник: https://korrespondent.net/
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