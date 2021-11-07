Число поддельных COVID-сертификатов в Киеве

Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения". Об этом в субботу, 6 ноября, заявил в эфире программы Сегодня день выходной на телеканале Украина 24 начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.





По его словам, "поскольку в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты".





"Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.





За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случая COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.





Напомним, Минздрав Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии", которая предусматривает, что гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат.



