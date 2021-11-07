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Новости
Украина
7 ноября 21, 13:24
В Украине от COVID умерло более 72 тысяч человек
COVID-19
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За все время пандемии в Украине заболело более трех миллионов человек. За последние 24 часа от коронавируса скончались 449 украинцев.
В Украине за сутки уменьшись число заболевших коронавирусом. Так, если накануне было зафиксировано 25 063 новых случаев заражения, то за минувшие сутки заболели 17 419 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди инфицировавшихся 1 119 детей и 195 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 652 человека, выздоровели 8 520 человек.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 449 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 72 084 летальных исходов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 664), Днепропетровской (1 527), Харьковской (1 362), Хмельницкой (1 114) и Львовской (1 465) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 625 случаев;
Винницкая область – 569 случаев;
Волынская область – 340 случаев;
Днепропетровская область – 1527 случаев;
Донецкая область – 757 случаев;
Житомирская область – 682 случая;
Закарпатская область – 270 случаев;
Запорожская область – 667 случаев;
Ивано-Франковская область – 887 случаев;
Киевская область – 542 случая;
Кировоградская область – 144 случая;
Луганская область – 174 случая;
Львовская область – 1095 случаев;
Николаевская область – 816 случаев;
Одесская область – 1664 случая;
Полтавская область – 633 случая;
Ровенская область – 349 случаев;
Сумская область – 817 случаев;
Тернопольская область – 403 случая;
Харьковская область – 1362 случая;
Херсонская область – 448 случаев;
Хмельницкая область – 1114 случаев;
Черкасская область – 271 случай;
Черновицкая область – 407 случаев;
Черниговская область – 856 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, с недугом справились 2 512 756 человек, проведено ПЦР-тестирований 14 847 087.

Источник: https://korrespondent.net/
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