В Украине привито 11,3 млн человек

В Украине за прошедшие сутки вакцинировано 131 406 человек. Из них одну дозу получили 85 340 человек, а полностью иммунизированы – 46 066 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





С начала кампании по вакцинации привито 11 354 681 граждан. Из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).





В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.





В Минздраве добавили, что на прошлой неделе 93,2% госпитализированных с COVID-19 были невакцинированы.



