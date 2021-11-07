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Новости
Украина
7 ноября 21, 13:25
В Украине привито 11,3 млн человек
вакцина
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В общей сложности в стране сделано 19 259 252 прививки. За минувшие 24 часа вакцинировано более 131 тыс. украинцев.
В Украине за прошедшие сутки вакцинировано 131 406 человек. Из них одну дозу получили 85 340 человек, а полностью иммунизированы – 46 066 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала кампании по вакцинации привито 11 354 681 граждан. Из них получили одну дозу – 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 259 252 прививки.

В Минздраве добавили, что на прошлой неделе 93,2% госпитализированных с COVID-19 были невакцинированы.

Источник: https://korrespondent.net/
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