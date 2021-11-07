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Новости
Украина
7 ноября 21, 13:29
Карантин может затянуться – экс-глава Минздрава
карантин
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Главной задачей сейчас является вакцинация не менее 75% населения Украины, в противном случае нас ждет несколько лет карантина.
При введении "красных" зон в областях Украины вакцинация в этих регионах ускорилась. Однако, если темп иммунизации будет сбавлен, то карантин затянется еще на три-четыре года. Об этом заявила экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире Украина 24.

По ее мнению, главной задачей сейчас является вакцинация не менее 75% населения.

Если же украинцы будут отказываться от вакцинации против коронавируса, то в ближайшие несколько лет в стране будут периодически вводиться локдауны.

"...И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением, мы останемся на следующие три-четыре года, а может и пять", – сказала бывшая глава Минздрава.

Источник: https://korrespondent.net/
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