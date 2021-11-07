В Украину доставлено 2,9 млн доз вакцины Moderna

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Препарат получен в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





"Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.





Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин производителей Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.





Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID.



