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Новости
Украина
7 ноября 21, 13:32
В Украину доставлено 2,9 млн доз вакцины Moderna
Moderna
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Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил в Украину свыше семи миллионов доз вакцин против коронавируса.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. Препарат получен в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин производителей Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID.

Источник: https://korrespondent.net/
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