США подпишут с Украиной хартию партнерства – ГУР

Соединенные Штаты планируют подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.





"Администрация США считает нужным подписать в ноябре с. г. новую хартию стратегического партнерства с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии. Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс", - отмечается в сообщении.





По словам Прайса, обновить документ следует для того, чтобы в нем "говорилось о вызовах 21 века".





Стороны намерены подписать хартию 10 ноября во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которая состоится в Вашингтоне.



