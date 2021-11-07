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Новости
Украина
7 ноября 21, 13:44
США подпишут с Украиной хартию партнерства – ГУР
США
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Хартию стратегического партнерства двух стран будет обновлена, чтобы в ней шла речь о "вызовах XXI века".
Соединенные Штаты планируют подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Администрация США считает нужным подписать в ноябре с. г. новую хартию стратегического партнерства с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии. Об этом сообщил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс", - отмечается в сообщении.

По словам Прайса, обновить документ следует для того, чтобы в нем "говорилось о вызовах 21 века".

Стороны намерены подписать хартию 10 ноября во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которая состоится в Вашингтоне.

Источник: https://korrespondent.net/
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