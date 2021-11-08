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Новости
Украина
7 ноября 21, 23:01
В зоне ООС погиб военный при минометном обстреле
Павлысько Виталий Николаевич
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Главный сержант ВСУ Виталий Павлысько 1973 года рождения получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
В зоне проведения ООС вблизи населенного пункта Новозвановка сегодня, 7 ноября 2021 года, во время выполнения боевого задания погиб главный сержант ВСУ Павлысько Виталий Николаевич. Об этом сообщается на Facebook-странице 24 ОМБр.

"Виталий вместе с другими военнослужащими находился на боевых позициях. Именно в этот момент сепаратисты совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами", - говорится в сообщении.

В результате Виталий Павлысько 1973 года рождения получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Сослуживцы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца.

В бригаде подчеркнули, что погибший навсегда останется в их памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину.






В зоне ООС погиб главный сержант ВСУ Виталий Павлысько
facebook.com/24th.brigade

Ранее сообщалось, что за сутки, 6 ноября, со стороны сепаратистов зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Korrespondent
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