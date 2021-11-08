В зоне ООС погиб военный при минометном обстреле

В зоне проведения ООС вблизи населенного пункта Новозвановка сегодня, 7 ноября 2021 года, во время выполнения боевого задания погиб главный сержант ВСУ Павлысько Виталий Николаевич. Об этом сообщается на Facebook-странице 24 ОМБр.





"Виталий вместе с другими военнослужащими находился на боевых позициях. Именно в этот момент сепаратисты совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами", - говорится в сообщении.





В результате Виталий Павлысько 1973 года рождения получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.





Сослуживцы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца.





В бригаде подчеркнули, что погибший навсегда останется в их памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину.

























В зоне ООС погиб главный сержант ВСУ Виталий Павлысько

facebook.com/24th.brigade





Ранее сообщалось, что за сутки, 6 ноября, со стороны сепаратистов зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.