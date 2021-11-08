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Новости
Украина
8 ноября 21, 11:28
Проверка COVID-сертификатов законна - МОЗ
COVID-сертификат
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Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
В МОЗ Украины заявили, что проверка COVID-сертификатов правоохранителями законна и не является разглашением медицинской тайны. Об этом заявили в Минздраве.

"Медицинская тайна содержится в обращении к врачу или диагнозе, а в документах о вакцинации этих сведений нет", - говорится в сообщении.

По мнению МОЗ, таким образом правоохранители не нарушают закон при требовании предъявить COVID-сертификат у граждан.

В Минздраве напомнили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности.

Уточняется, что в указанных местах никто не может проверять у посетителей наличие документа о вакцинации.

В МОЗ сообщили, что действующие карантинные нормы предусматривают, что при "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.


Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 украинцы смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении.

Источник: https://korrespondent.net/
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