Украина осуждает покушение на премьера Ирака

В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.





"Уверены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства", - говорится в сообщении министерства.





В МИД призывали политические силы Ирака к воздержанию, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, нашедшему свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.





Напомним, резиденция премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими поддалась нападению беспилотного летательного аппарата.



