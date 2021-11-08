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Новости
Украина
8 ноября 21, 11:31
Украина осуждает покушение на премьера Ирака
Мустафа Аль-Кадими
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В МИД призывали политические силы Ирака к воздержанию, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа.
В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Уверены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства", - говорится в сообщении министерства.

В МИД призывали политические силы Ирака к воздержанию, продолжению диалога и обеспечению реализации воли иракского народа, нашедшему свое отражение в результатах недавних парламентских выборов.

Напомним, резиденция премьер-министра Ирака Мустафу аль-Кадими поддалась нападению беспилотного летательного аппарата.

Источник: https://korrespondent.net/
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