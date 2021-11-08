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Новости
Украина
8 ноября 21, 11:32
Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси
электроэнергия
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На понедельник сделана заявка на поставку 400 МВт, тогда как накануне она составляла 15 МВт.
Украинские компании намерены с понедельника, 8 ноября, импортировать из Беларуси в десятки раз больше электроэнергии, чем в субботу. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

"Поставки пройдут по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября Беларусь начала поставлять в Украину электроэнергию. Объем импорта составлял 5 МВт в час.

Как сообщалось, нехватка электроэнергии образовалась из-за массовой остановки энергоблоков государственных ТЭС в связи с отсутствием запасов угля.

Источник: https://korrespondent.net/
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