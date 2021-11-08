Украина наращивает импорт электроэнергии из Беларуси

Украинские компании намерены с понедельника, 8 ноября, импортировать из Беларуси в десятки раз больше электроэнергии, чем в субботу. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).





"Поставки пройдут по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 понедельника, 8 ноября. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт", - говорится в сообщении.





Напомним, 6 ноября Беларусь начала поставлять в Украину электроэнергию. Объем импорта составлял 5 МВт в час.





Как сообщалось, нехватка электроэнергии образовалась из-за массовой остановки энергоблоков государственных ТЭС в связи с отсутствием запасов угля.



