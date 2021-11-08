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Новости
Украина
8 ноября 21, 11:35
Отстранение непривитых: Ляшко назвал исключения
Виктор Ляшко
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Без работы не останутся лица, которые получили первую дозу прививки, имеют противопоказания к вакцинации либо недавно переболели COVID-19.
В Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты невакцинированные от коронавируса чиновники и педагоги, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

Глава Минздрава отметил, что соответствующий внутренний приказ должен подписать руководитель компании или учреждения.

При этом ограничения не коснутся тех лиц, которые получили первую дозу прививки, имеют противопоказания к вакцинации либо недавно переболели COVID-19.

На вопрос о том, что невакцинированные учителя в понедельник на работу могут не идти, Ляшко ответил: "Да, согласно действующему законодательству, они будут отстранены".

Также министр прокомментировал просьбу Профсоюза работников образования и науки не отстранять от работы невакцинированных учителей, а дать им еще месяц для проведения иммунизации - до 8 декабря.

"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов и говорил с ними откровенно. Профсоюзы желают права на работу. А я говорю, что хочу обеспечить право на жизнь", - сказал глава МОЗ.

Напомним, вакцинация против коронавируса является обязательной для работников:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Источник: https://korrespondent.net/
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