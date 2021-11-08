На Донбассе погиб военный, еще двое ранены

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще два ранены. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.





"За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.





Отмечается, что возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Гнутово стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата был произведен сброс выстрелов ВОГ-17. Позиции украинских военных возле Новозвановки, Прицепиловки, Болотенного и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.





В сторону Луганского противник открывал огонь из подствольных гранатометов. Возле Новолуганского враг дважды обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия. Недалеко от Нижнетеплого и Песков были совершены обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.





В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии столкновения.



