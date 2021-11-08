В Украине более 13 тысяч COVID-случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, было зафиксировано 13 068 COVID-случаев и 473 смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Больше всего случаев за сутки подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях, Николаевской и Львовской областях.





За сутки в стране госпитализировали 3 532 человека, выздоровели - 8 200 человек.





Методом ПЦР за сутки было протестировано 29 497 человек, методом ИФА - 6547, экспресс-тестами - 27 814.





За все время пандемии в Украине заболели - 3 088 501 человек; выздоровели - 2 520 956 человек.



