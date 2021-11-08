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Новости
Украина
8 ноября 21, 11:56
За сутки вакцинировано более 85 тысяч украинцев
вакцина
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Одну дозу вакцины от коронавируса 7 ноября получили 51 603 человека, полностью иммунизированы - 33 480 человек.
В Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, вакцинировали 85 083 человека. Всего за первую неделю ноября сделано более 1,6 миллиона прививок от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что одну дозу за сутки получили 51 603 человека, полностью иммунизированы - 33 480 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу - 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 938 053 ​​человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего в стране проведено 19 344 335 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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