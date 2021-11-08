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8 ноября 21, 12:11
Разумков назвал депутатов своего объединения
Дмитрий Разумков
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О создании экс-спикером депутатского объединения стало известно на прошлой неделе. Сегодня он опубликовал список вошедших в него депутатов.
Бывший глава Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков опубликовал список депутатов, вошедших в его парламентское объединение "Разумная политика.

"Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов. Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" - написал Разумков в Facebook в понедельник, 8 ноября.

Согласно опубликованному списку, в депутатское объединение вошли: Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Андрей Николаенко, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Артем Дмитрук, Игорь Кабаненко, Михаил Новиков, Дмитрий Солончук, Олег Воронько, Александр Бакумов, Людмила Буймистер, Ольга Коваль, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Геннадий Касай, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Ярослав Кречко, Иван Юнаков.



Заявление о создании объединения передано руководству парламента.

Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года.

Источник: https://korrespondent.net/
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