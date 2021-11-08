Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.18
USD
26.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 ноября 21, 12:16
В Украине начали отстранять невакцинированных
учитель
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пока вакцинация от коронавируса обязательна только для чиновников и работников сферы образования.
В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Речь идет о работниках: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений. Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сообщил он.

Министр уточнил, что отстранить не могут только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденное медицинским заключением.

Также Ляшко сообщил, что Украина уже получила 31 миллион доз вакцины. В частности, на выходных прибыло 2,93 млн доз вакцины Moderna в рамках инициативы COVAX, а также 1,4 млн доз вакцины Pfizer.

По данным Минздрава, в Украине уже вакцинированы хотя бы одной дозой 36,7% населения, а полный курс вакцинации прошли 25,6% граждан.

Ляшко заявил, что благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тысяч человек.

Всего в Украине привито 11 406 284 человека, из них получили две дозы - 7 938 053 ​​человека. Всего в стране проведено 19 344 335 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Для поездок по Украине необходимы вакцинация или ПЦР-тест
Названы страны, где еще не началась вакцинация от COVID-19
МОЗ подсчитал, сколько жизней спасла вакцинация
Савченко: документа о вакцинации не существует. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Корниенко отказался возглавлять Слугу народа
noimageРазумков назвал депутатов своего объединения
noimageЗа сутки вакцинировано более 85 тысяч украинцев
noimageВ Украине более 13 тысяч COVID-случаев за сутки
noimageНа Донбассе погиб военный, еще двое ранены
Лента новостей