В Украине начали отстранять невакцинированных

В Украине с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.





"Речь идет о работниках: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений. Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сообщил он.





Министр уточнил, что отстранить не могут только тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, подтвержденное медицинским заключением.





Также Ляшко сообщил, что Украина уже получила 31 миллион доз вакцины. В частности, на выходных прибыло 2,93 млн доз вакцины Moderna в рамках инициативы COVAX, а также 1,4 млн доз вакцины Pfizer.





По данным Минздрава, в Украине уже вакцинированы хотя бы одной дозой 36,7% населения, а полный курс вакцинации прошли 25,6% граждан.





Ляшко заявил, что благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тысяч человек.





Всего в Украине привито 11 406 284 человека, из них получили две дозы - 7 938 053 ​​человека. Всего в стране проведено 19 344 335 прививок.



