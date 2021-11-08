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Новости
Украина
8 ноября 21, 12:20
Корниенко отказался возглавлять Слугу народа
Александр Корниенко
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Корниенко решил сложить полномочия главы партии после назначения на должность вице-спикера парламента.
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в понедельник, 8 ноября, объявил о сложении полномочий партии Слуга народа. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
 
"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", - сообщила она.
 
Также она опубликовала видео заявления Корниенко.
 
Напомним, 19 октября Корниенко был назначен вице-спикером парламента.

Источник: https://korrespondent.net/
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