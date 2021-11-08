Корниенко отказался возглавлять Слугу народа

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в понедельник, 8 ноября, объявил о сложении полномочий партии Слуга народа. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", - сообщила она.

Также она опубликовала видео заявления Корниенко.

Напомним, 19 октября Корниенко был назначен вице-спикером парламента.



