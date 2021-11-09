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Новости
Украина
8 ноября 21, 22:01
В СБУ задержала шпиона из Восточной Азии (ВИДЕО)
шпион
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Был завербован также гражданин Украины

В Харькове контрразведка СБУ задержала иностранца и гражданина Украины, которые работали в интересах спецслужбы одной из стран Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников после получения ими материалов, которые являются государственной тайной.

Контрразведчики установили, что иностранный гражданин уже длительное время находился в Украине и занимался шпионской деятельностью по получению тайных сведений в сфере материаловедения, которые имеют военное назначение.

Он контактировал с украинскими специалистами и пытался привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству.

Следствием установлено, что шпион за денежное вознаграждение привлек к этой деятельности также гражданина Украины.

При обысках изъяты средства связи, компьютерная техника, флэш-накопители, документы и другие материалы, которые могут стать доказательствами противоправной деятельности.

Обоих задержанных содержат под стражей. Иностранцу объявили подозрение в шпионаже, а его сообщнику — в государственной измене. Следственные действия продолжаются.


Ранее СБУ задержала шпиона, который передавал секретные данные в Россию.
Delo
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