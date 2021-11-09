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9 ноября 21, 11:41
В Чехии скончался избитый украинец
прага
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Охранник одного из ночных клубов в Праге на улице подошел к гражданину Украины и нанес ему один удар в голову.
В столице Чехии Праге, в больнице скончался 42-летний украинец, житель города Стрый Львовской области, Павел Ратов, который работал в Чехии строителем. Причиной его госпитализации стал удар в голову от охранника пражского ночного клуба "Goldfingers". Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает zaxid.net со ссылкой супругу покойного Светлану Ратову.

Известно, что мужчина умер не приходя в сознание. 

Как рассказала жена умершего, инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов вместе с двумя коллегами, с которыми работал в Чехии строителями, гулял по Праге. В центре города они зашли в ночной клуб. Однако, увидев цены, решили уйти оттуда. Тогда на мужчин, по словам жены покойного, напал охранник заведения.

"Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили, кричал - плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину", - рассказала Светлана Ратова.

По ее словам, уже на улице охранник клуба настиг мужчину и ударил его в голову. Житель Львовской области потерял сознание и разбил себе голову.

Мужчину госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и отеком мозга. 

Светлана Ратова уехала в Прагу, чтобы забрать тело мужа в Украину.

Местная полиция уже открыла уголовное производство.

Источник: https://korrespondent.net/
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