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Новости
Украина
9 ноября 21, 11:44
Украина получит 1,5 млн доз вакцины Pfizer
Pfizer
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В Украине был замечен дефицит препарата американской компании Pfizer для прививки от коронавируса.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит новые дозы противокоронавирусной вакцины Pfizer. Он заявил, что прерараты поступят в Украину двумя партиями. Об этом глава МОЗ заявил в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"На неделе мы ждем во вторник-среду еще один миллион доз вакцины Pfizer. И до конца недели будет еще полтора миллиона доз Pfizer", - заявил министр.

Прогнозируя смертность от коронавирусной инфекции в Украине, министр отметил, что "еще будут регистрироваться высокие цифры".

"Смертность нас еще будет догонять по количеству случаев - это общемировая тенденция, когда происходит стабилизация по случаям, но по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры", - сказал он. 

По словам Ляшко, это происходит потому, что в статистику летальности попадают не только случаи, которые произошли вследствие болезни COVID-19, но и все случаи - инфаркты, инсульты у инфицированных ковидом.

"Причину смертности устанавливают позже, поскольку проходит вскрытие, проводят патологоанатомическую экспертизу и после этого устанавливают причины смерти,"- сказал Ляшко.

Министр рассказал, что из более 27 тысяч заболевших только 4% людей, которые были вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины.

"Когда мы посмотрим на госпитализацию, то госпитализируется 95-97% людей, которые не вакцинированы," - добавил он.

Источник: https://korrespondent.net/
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