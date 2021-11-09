В МОЗ объяснили, как будет работать COVID-амнистия

Министерство здравоохранения Украины разработало механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 8 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.





По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он приобрел фальшивый документ.





"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил процедуру Ляшко.





Глава Минздрава отметил, что сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.





Напомним, Минздрав Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии", которая предусматривает, что гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат.





Ранее сообщалось, что в Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов.



