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Новости
Украина
9 ноября 21, 11:45
В МОЗ объяснили, как будет работать COVID-амнистия
COVID-сертификат
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Минздрав направил свои предложения о COVID-амнистии в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.
Министерство здравоохранения Украины разработало механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник, 8 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он приобрел фальшивый документ.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил процедуру Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.

Напомним, Минздрав Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии", которая предусматривает, что гражданам дадут возможность пройти COVID-вакцинацию, даже если они до этого купили поддельный сертификат. 

Ранее сообщалось, что в Украине ужесточат наказание за подделку COVID-документов.

Источник: https://korrespondent.net/
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