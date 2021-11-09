Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один раз было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.





Отмечается, что возле Водяного враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.





У Новолуганского противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.





В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское был совершен обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.





Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.





По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны вражеских войск не зафиксировано.



