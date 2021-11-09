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Новости
Украина
9 ноября 21, 11:54
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Донбасс
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Возле Водяного враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
На Донбассе за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один раз было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что возле Водяного враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

У Новолуганского противник обстрелял позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское был совершен обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны вражеских войск не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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