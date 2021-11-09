В Украине рекорд COVID-смертей за сутки

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Отмечается, что больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.





За сутки в стране госпитализировано 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.





Протестировали за сутки: методом ПЦР - 53 555 человек, методом ИФА - 14 861, экспресс-тестами - 59 045.





За все время пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели 2 537 565 человек, летальных исходов - 73 390.



