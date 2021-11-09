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Новости
Украина
9 ноября 21, 11:58
В Украине рекорд COVID-смертей за сутки
COVID-19
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Больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.
В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

За сутки в стране госпитализировано 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 53 555 человек, методом ИФА - 14 861, экспресс-тестами - 59 045.

За все время пандемии в Украине заболели 3 107 489 человек, выздоровели 2 537 565 человек, летальных исходов - 73 390.

Источник: https://korrespondent.net/
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