Праздники 9 ноября 2021: интересные факты, традиции, именины

В григорианском календаре 9 ноября − 313-й день 2021 года. До конца года остается 52 дня.





Какие праздники 9 ноября в Украине и мире

День украинской письменности и языка

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Международный день против фашизма и антисемитизма

День дарения огня семи греющим свечкам

День вечно живого хаоса

Международный день книги Мировых рекордов Гиннесса

День памяти преподобного Нестора Летописца

День рождения неоновой рекламы

День памяти святого мученика Нестора Солунского

Всемирный день лизинга

Международный день антиядерных акций





Какие события произошли 9 ноября

1799 год - переворот 18 брюмера поставил точку в истории французской революции.

1923 год - подавлен "пивной путч" в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером.

1938 год - в Германии начались массовые погромы против евреев - Хрустальная ночь.

1961 год - Брайан Эпстайн посетил кафе Кэверн Клаб, где услышал The Beatles.

1989 год - началось разрушение Берлинской стены.





Кто родился 9 ноября

1801 год - американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока Гейл Борден

1818 год - русский писатель Иван Тургенев

1832 год - французский писатель, один из основоположников детективного жанра Эмиль Габорио.

1934 год - американский астроном, пионер космической биологии Карл Саган.

1936 год - советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Михаил Таль.





Народные и церковные праздники

Православная церковь чтит память великомученицы святой Параскевы. Она в юности решила вести аскетическую жизнь. А когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, Параскеву схватили, подвергли мучениям и обезглавили.





Традиции и обряды

В этот день было принято давать обеты - обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Зажиточные люди давали обещание построить монастырь, поставить крест, купить иконы для церкви или дать денег представителям духовенства на ее благоустройство. Простые люди давали исполнимые обеты. Считалось, что за их выполнение святая Параскева могла исполнить заветное желание каждого и укрепить здоровье близких людей.





Приметы

Выпал снег - к холодной и снежной зиме.

Гуси на лед вышли - то верный признак устойчивой погоды.

Вороны каркать начали - не жди ничего хорошего.

Дождь пошел - погода будет мягкой.

Если сегодня и дождь, и снег - зима будет теплой.

У кого сегодня именины

Именины 9 ноября отмечают: Марк, Капитолина, Вилли, Николай, Максим, Афанасий, Сергей, Андрей, Степан, Иван.



